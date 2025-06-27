Руководство Динамо приоткрыло завесу будущих сборов в Австрии
С чем киевляне подошли к зарубежному этапу подготовки к новому сезону?
около 1 часа назад
Генеральний директор Динамо Дмитро Бриф поделился деталями будущих летних сборов команды в Австрии и подготовкой к ним. Слова менеджера передает пресс-служба киевлян.
Летний сбор по традиции пройдет в Австрии, там отличные условия, прекрасный климат. Мы уверены, что там сможем наилучшим образом подготовить команду к следующему сезону и участию в квалификации Лиги чемпионов.
Уверен, команда приложит все усилия. Мы выбирали отель, поля, всю инфраструктуру, которая максимально подойдет команде для подготовки.
Напомним, в Австрию Динамо отправится 30 июня. Там до 20 июля столичная команда будет готовиться к старту нового сезона.
Интересно, что главный тренер «бело-синих» Александр Шовковский привлечет к работе с первой командой ряд игроков состава U-19.
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