Генеральний директор Динамо Дмитро Бриф поделился деталями будущих летних сборов команды в Австрии и подготовкой к ним. Слова менеджера передает пресс-служба киевлян.

Летний сбор по традиции пройдет в Австрии, там отличные условия, прекрасный климат. Мы уверены, что там сможем наилучшим образом подготовить команду к следующему сезону и участию в квалификации Лиги чемпионов.

Уверен, команда приложит все усилия. Мы выбирали отель, поля, всю инфраструктуру, которая максимально подойдет команде для подготовки.