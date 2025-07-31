Сергей Стаднюк

Бывший игрок Динамо, а ныне – украинский тренер, Александр Призетко поделился прогнозом на ответные матчи второго раунда квалификации Лиги Европы Шахтер – Бешикташ, а также Лиги конференций Санта Колома – Полесье и Партизан – Александрия.

Если «Шахтер» продемонстрирует тот футбол, который был в Турции, то с «Бешикташем» они справятся. «Александрии» будет сложно отыграть два мяча, пропущенные от «Партизана» в первом матче. А вот «Полесье» просто обязано реабилитироваться. После первой игры остался довольно серьезный осадок, поэтому за прошедшую неделю в команде обязаны сделать выводы и житомиряне покажут тот футбол, и самое главное результат, который они должны демонстрировать в противостоянии с такими командами, как «Санта-Колома», – заявил Призетко в интервью Sport.ua. Александр Призетко

Следить за всеми перипетиями вокруг матча квалификации Лиги Европы и наблюдать за онлайн-трансляцией игры можно уже в четверг, 31 июля, на странице события Шахтер – Бешикташ на Xsport. Начало – в 21:00.

Следить за всеми перипетиями вокруг матчей квалификации Лиги конференций и наблюдать за онлайн-трансляциями игр можно уже в четверг, 31 июля, на страницах событий Санта Колома – Полесье и Партизан – Александрия на Xsport. Начало – в 19:00 и 22:00 соответственно.

Ранее мыслями о матчах Полесье и Александрии поделился авторитетный тренер Мирон Маркевич.