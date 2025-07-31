Сергей Стаднюк

Бывший тренер Металлиста, Днепра, Карпат и сборной Украины Мирон Маркевич поделился ожиданиями от ответных матчей второго раунда квалификации Лиги конференций с участием Полесья и Александрии. Неделю назад житомиряне проиграли Санта Коломе (1:2), а «городяне» – Партизану (0:2).

Стоимость игроков Полесья 23.55 млн евро, а их соперника 3.51 млн? Деньги не играют в футбол, играют — футболисты. К сожалению, сейчас такой уровень наших команд. Есть еще вторая игра, поэтому я надеюсь, что игроки Полесья сделают выводы и поймут, что командам из Андорры нельзя проигрывать. Во втором матче Полесье должно доказать, что является сильнее. Ротаню непросто. Ушел Батиста, подписали лишь несколько игроков, ему нужно время, чтобы построить команду. Что касается Александрии, то после 0:2 Партизан пройти будет очень трудно. Команда потеряла многих ключевых игроков, а полноценной замены им нет, — проанализировал Маркевич в интервью Sport-Express UA. Мирон Маркевич

Следить за всеми перипетиями вокруг матчей квалификации Лиги конференций и следить за онлайн-трансляциями игр можно уже в четверг, 31 июля, на страницах событий Санта Колома – Полесье и Партизан – Александрия на Xsport. Начало – в 19:00 и 22:00 соответственно.

Ранее главный тренер Александрии Кирилл Нестеренко высказался о возможном чуде с Партизаном.