Определение последних полуфиналистов Евро-2025, Трубин и Смоляков. Что посмотреть 20 июня?
Расписание футбольных трансляций игрового дня пятницы
около 3 часов назад
Все полуфиналисты Евро-2025 (U-19) определятся в пятницу, 20 июня. Нидерланды, как и более старшие соотечественники в противостоянии с Украиной, уже гарантировали себе плей-офф.
Пулл-позишн в группе B сохраняет Англия с двумя очками, однако ей предстоит сыграть с безусловным лидером квартета. В случае победы «Трёх львов» матч между Норвегией и Германией, у которых по одному очку, уже не будет иметь турнирного значения.
20:00 | U-19. Нидерланды – Англия. Прямая трансляция
20:00 | U-19. Норвегия – Германия. Прямая трансляция
В группе C Клубного чемпионата мира Бенфика украинца Анатолия Трубина попробует после стартовой ничьи забить Окленду столько же мячей, сколько и Бавария. Мюнхенцев же ждет уже гораздо более сложный соперник в лице Боки Хуниорс.
19:00 | Бенфика – Окленд Сити. Прямая трансляция
04:00 | Бавария – Бока Хуниорс. Прямая трансляция
В группе D сильнейшего постараются выявить победители первого тура Фламенго и Челси. Уже точно не при делах Михаил Мудрик, которому все же предъявили обвинения в употреблении допинга. Но без украинцев может и не обойтись. Артем Смоляков после вылета молодежной сборной Украины с Евро-2025 должен присоединиться к Лос-Анджелесу. Американцы во втором туре сыграют с Эсперансом.
21:00 | Фламенго – Челси. Прямая трансляция
01:00 | Лос-Анджелес – Эсперанс. Прямая трансляция
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