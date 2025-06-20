Сергей Стаднюк

Все полуфиналисты Евро-2025 (U-19) определятся в пятницу, 20 июня. Нидерланды, как и более старшие соотечественники в противостоянии с Украиной, уже гарантировали себе плей-офф.

Пулл-позишн в группе B сохраняет Англия с двумя очками, однако ей предстоит сыграть с безусловным лидером квартета. В случае победы «Трёх львов» матч между Норвегией и Германией, у которых по одному очку, уже не будет иметь турнирного значения.

20:00 | U-19. Нидерланды – Англия. Прямая трансляция

20:00 | U-19. Норвегия – Германия. Прямая трансляция

В группе C Клубного чемпионата мира Бенфика украинца Анатолия Трубина попробует после стартовой ничьи забить Окленду столько же мячей, сколько и Бавария. Мюнхенцев же ждет уже гораздо более сложный соперник в лице Боки Хуниорс.

В группе D сильнейшего постараются выявить победители первого тура Фламенго и Челси. Уже точно не при делах Михаил Мудрик, которому все же предъявили обвинения в употреблении допинга. Но без украинцев может и не обойтись. Артем Смоляков после вылета молодежной сборной Украины с Евро-2025 должен присоединиться к Лос-Анджелесу. Американцы во втором туре сыграют с Эсперансом.