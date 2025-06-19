Павел Василенко

Британские журналисты сообщили, что допинг-проба В вингера национальной сборной Украины и лондонского Челси Михаила Мудрика дала положительный результат. В организме украинца обнаружили запрещенный препарат мельдоний.

Юристы, которые отстаивают интересы игрока Челси отказались от комментариев после появления этой информации, которую опубликовал британский портал The Athletic.

Максимальный срок наказания может составить четыре года (будет считаться с декабря прошлого 2024 года).

Мудрик в кампании 2024/25 до того, как попал в допинговый скандал и был отстранен от футбола, успел сыграть за синих 15 матчей во всех официальных турнирах: три гола, пять результативных передач.

Transfermarkt оценивает 24-летнего левого полузащитника в 18 миллионов евро.