Гризманн – лучший игрок матча Франция – Марокко
Определились участники финала и матча за третье место ЧМ-2022
Результаты полуфиналов сформировали пары двух решающих встреч турнира в Катаре
Фото - FFF
В полуфинале чемпионата мира-2022 сборная Франции одолела Марокко (2:0).
Таким образом, в финале турнира сыграют Аргентина и Франция. Марокко и Хорватия поборются за третье место.
Отметим, что повторения финала 2018 года не случилось. Однако и французы, и хорваты снова могут стать обладателями медалей.
Комментарии 0