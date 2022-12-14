Сенсации не вышло. Аргентина разгромила Хорватию и стала первым финалистом ЧМ-2022
Определился первый обладатель медалей чемпионата мира-2022
Мундиаль в Катаре получил своего первого гарантированного призера
14 декабря 07:22
Фото - AFP
Сборная Аргентины разгромила Хорватию в полуфинале чемпионата мира-2022 (3:0). Героями матча стали Лионель Месси и Хулиан Альварес, оформившие по два результативных действия.
Таким образом, «альбиселесте» вышли в финал турнира. «Клетчатые» сыграют в матче за третье место.
Аргентинцы гарантированно получат медали мундиаля в Катаре. Хорватам же еще предстоит побороться за «бронзу».
Напомним, сегодня, 14 декабря, состоится второй полуфинал между Францией и Марокко.