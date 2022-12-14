Определился первый обладатель медалей чемпионата мира-2022

Мундиаль в Катаре получил своего первого гарантированного призера

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Сборная Аргентины разгромила Хорватию в полуфинале чемпионата мира-2022 (3:0). Героями матча стали Лионель Месси и Хулиан Альварес, оформившие по два результативных действия.

Таким образом, «альбиселесте» вышли в финал турнира. «Клетчатые» сыграют в матче за третье место.

Аргентинцы гарантированно получат медали мундиаля в Катаре. Хорватам же еще предстоит побороться за «бронзу».

Напомним, сегодня, 14 декабря, состоится второй полуфинал между Францией и Марокко.