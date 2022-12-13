Сенсации не вышло. Аргентина разгромила Хорватию и стала первым финалистом ЧМ-2022

Месси сделал игру

Фото: As

Сборная Аргентины стала первым финалистом ЧМ-2022. В полуфинале аргентинцы обыграли Хорватию.

Встреча началась осторожно от обеих команд. Хорватия даже чуть больше атаковала, но аргентинцы, видимо, только этого и ждали. Спокойная игра внезапно взорвалась. Альварес получил разрезающий пас в центральной зоне и пошел на фол с Ливаковичем, заработав пенальти. Месси его реализовал.

А к концу тайма Аргентина забила второй мяч. Вновь Альварес неуклюжим дворовым способом прошел трех игроков и вратаря и протолкнул мяч в ворота.

Хорватия во втором тайме изменила игру и схему. Впрочем, это не помогло. Аргентина этот результат уже не отдала и спокойно играла по счету и забила еще. Да еще и как! Месси просто «уничтожил» Гвардиола и выдал пас на Альвареса, который закатил мяч в ворота.

Аргентина спокойно доиграла матч и вышла в свой шестой финал в истории. Ждет победителя пары Франция – Марокко. Хорватия сыграет в матче за третье место.

ЧМ-2022. 1/2 финала:

Аргентина – Хорватия 3:0

Голы: Месси, 34 (пен.), Альварес, 39, 69

Аргентина: Мартинес, Молина (Фойт, 87), Отаменди, Ромеро, Тальяфико, Де Поль (Паласиос, 74), Мак Аллистер (Корреа, 87), Паредес (Мартинес, 62), Фернандес, Месси, Альварес (Дибала, 75).

Хорватия: Ливакович, Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса (Оршич, 46), Модрич (Майер, 82), Ковачич, Брозович (Петкович, 50), Перишич, Пашалич (Влашич, 46), Крамарич (Ливая, 72).