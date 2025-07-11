Шахтёр во второй раз подряд одержал разгромную победу
Донецкая команда провела спарринг
41 минуту назад
Фото: ФК Шахтер
Шахтер в контрольном матче разгромил словенский клуб Брине с счетом 5:0. Отметим, что хет-трик оформил нападающий «горняков» Лассина Траоре.
10 июля в первом матче первого раунда квалификации Лиги Европы донецкая команда победила финский Ильвес с счетом 6:0 и в случае прохода на следующую стадию сыграет с турецким Бешикташем.
Контрольный матч
Шахтер – Брине – 5:0
Голы: Эгиналду, 45, Траоре, 37, 60, 67, Гочелашвили, 79 (пенальти).
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