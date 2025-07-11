Главный тренер Ильвеса Йоонас Рантанен подвел итоги матча стартового раунда квалификации Лиги Европы против Шахтера (0:6). Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Конечный результат жестокий и, конечно, вызывает огромное разочарование. Мы играли против чрезвычайно сильной команды по европейским меркам и старались адаптироваться к этому уровню настолько хорошо, насколько могли. Мы должны были удержать счёт в скромных пределах, но соперник безжалостно использовал даже наши мельчайшие ошибки.

Мы должны принять этот результат и проглотить его без оправданий. Но дальше всё зависит от нас – либо застрянем в разочаровании, либо извлечём из этого опыта максимум и станем лучше. Мы проанализируем всё, что произошло, а затем сосредоточимся на матче в понедельник.