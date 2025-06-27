Голкипер Полесья Евгений Волынец поделился впечатлениями от тренировки в очках с ограниченным углом зрения. Слова футболиста передает пресс-служба клуба.

Если простыми словами сказать – полглаза закрывают и немного сужают твой, так сказать, угол обзора. Это делается для того, чтобы, когда ты их снимаешь, твои глаза лучше работали и шире смотрели.

Да, тренировки изменились. Я не скажу, что кардинально, но изменения есть. Есть старые упражнения, но больший акцент сейчас на физической подготовке, чтобы мы могли покрывать те расстояния, чтобы мы лучше играли ногами, чтобы нам было проще передвигаться и распознавать эти ситуации. Но да, акцент на физическую подготовку, на игру ногами, и немного там что-то половить.

Тренировки стали сложнее, но говорят, что будет легче. Что-то не сильно верится, тренировки стали интенсивнее, больше такой беговой работы, изменения направлений. Но я думаю, что мы втянемся и привыкнем к таким нагрузкам. И я думаю, что будем улучшаться в этом плане.

Киперы не бегают тест йо-йо? У нас свои тесты. Они первый тест сдают, мы уже четыре теста сделали, так что непонятно кто больше работает.