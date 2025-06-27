Главный тренер Полесья Руслан Ротань поделился впечатлениями от первых дней работы в новой команде. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Познакомились мы с командой еще с первых дней, когда только договорились с руководством о трудоустройстве. Мы сразу начали изучать игроков, и многих мы довольно хорошо знали. Первые шаги были очень приятными. Честно говоря, не ожидал, что нас так тепло примут.

А те условия, которые у нас есть сегодня, чтобы работать, чтобы давать ребятам свои идеи — я считаю, что в никаком украинском клубе сейчас таких условий нет. Здесь хочется работать и наслаждаться своим трудом. Хотим поблагодарить руководство, и вместе с болельщиками идти к нашей цели, улучшаться от игры к игре.

Когда есть амбиции президента и созданы условия — это новая мотивация. У нас состав, который, я считаю, готов бороться за высокие места.

Раздумывал я недолго. Разговор с президентом мне очень понравился. Он каждый день на связи, постоянно что-то улучшает. Я считаю, что на сегодня — это лучшие условия для футбола в Украине. Просто фантастические.