Осеннее открытие «Динамо» признался, за кого болеет на чемпионате мира-2022

Ванат хочет, чтобы на мундиале победила европейская сборная

Владислав Ванат / Фото - ФК Динамо Киев

Нападающий «Динамо» Владислав Ванат рассказал, за кого болеет на чемпионате мира в Катаре.

– Возможно, вы смотрели матчи ЧМ-2022. Кто вам больше всего понравился? – Да, смотрел. Я поддерживаю Португалию. Хочу, чтобы они победили.

Уже сегодня Португалия проведет заключительный матч группового этапа чемпионата мира-2022. За игрой можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча Южная Корея – Португалия. Начало – в 17:00.