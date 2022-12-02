ЧМ-2022. Южная Корея обыграла Португалию. Как это было
Осеннее открытие «Динамо» признался, за кого болеет на чемпионате мира-2022
Ванат хочет, чтобы на мундиале победила европейская сборная
02 декабря 14:38
Владислав Ванат / Фото - ФК Динамо Киев
Нападающий «Динамо» Владислав Ванат рассказал, за кого болеет на чемпионате мира в Катаре.
– Возможно, вы смотрели матчи ЧМ-2022. Кто вам больше всего понравился?
– Да, смотрел. Я поддерживаю Португалию. Хочу, чтобы они победили.
Уже сегодня Португалия проведет заключительный матч группового этапа чемпионата мира-2022. За игрой можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча Южная Корея – Португалия. Начало – в 17:00.
Комментарии 0