Павел Василенко

Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран поделился ожиданиями от матча пятого тура общего этапа Лиги чемпионов против турецкого Фенербахче.

«Для меня это особый матч с эмоциональной точки зрения, ведь мы встретимся с турецкой командой. Но прежде всего я думаю о будущем Шахтёра и целях, которые стоят перед нами. Иногда нужно откладывать собственные эмоции на второй план. Это важный поединок, и мы настроены оптимистично. Будет непросто, но хотим продемонстрировать свой футбол и не собираемся отступать», – цитирует Турана клубная пресс-служба.

Наставник также вспомнил предыдущие матчи турнира, в которых команда, по его мнению, не всегда сохраняла концентрацию:

«Мы хорошо проводили большинство игровых отрезков, придерживались командных принципов, но иногда теряли концентрацию. Нужно лучше работать над деталями, ведь именно они могут решать судьбу таких встреч».

Туран отметил силу соперника и подчеркнул важность каждого эпизода. После четырех туров Шахтер имеет четыре очка и занимает 21-е место, тогда как Фенербахче с пятью баллами идет 19-м. Далее дончан ожидают матчи со Слованом (9 декабря), Лейпцигом (20 января) и Реалом (27 января).