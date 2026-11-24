Сергей Разумовский

Киевское Динамо может в ближайшее время усилить свою Академию тренерами, которые в настоящее время работают в системе сборных Украины. По информации «Футбол 24», столичный клуб заинтересован в приглашении Владимира Самборского и Александра Сытника.

Оба специалиста в настоящее время входят в тренерский штаб юношеских сборных Украины. Самборский работает с командой U-18, а Сытник отвечает за подготовку сборной U-17. В то же время их контракты с Украинской ассоциацией футбола истекают 31 декабря этого года, что может открыть тренерам путь к переходу на клубную работу.

Как отмечает источник, лично заинтересован в привлечении Самборского и Сытника новый руководитель селекционной службы Динамо Иван Коцюба. Ранее он работал в структуре Шахтера, а в киевский клуб перешел после назначения Патрика ван Леувена директором академии донецкой команды.

Вероятное назначение двух тренеров может стать частью обновления детско-юношеского направления Динамо. Недавно клуб объявил о прекращении сотрудничества с Игорем Тяглом, Александром Стужуком и Алексеем Смагиным. После этого руководство столичного клуба продолжило перестройку системы подготовки молодых футболистов и селекционной работы.