Сергей Стаднюк

Полузащитник Арад Бар покинул ЛНЗ. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт 25-летнего израильтянина, согласно данным Transfermarkt, был действителен до 2026 года. Однако стороны договорились о досрочном прекращении сотрудничества.

В прошлом сезоне Бар сыграл 6 матчей за черкасскую команду без результативных действий. Вторую часть кампании провел в аренде в Маккаби Петах-Тиква, где успел провести 9 матчей.

За ЛНЗ футболист выступал с зимы 2024 года. Тогда клуб заплатил Цюриху за Бара 250 тысяч евро. Всего же с того времени игрок провел за команду 17 матчей, в которых оформил по одному голу и ассисту.

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