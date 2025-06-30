Экс-капитан Ингульца Алексей Паламарчук прокомментировал свой переход в ЛНЗ. Его слова приводит пресс-служба клуба.

Очень приятно, что получил вызов в такой замечательный проект. Очень интересно, уже провел несколько тренировок. Очень нравится здесь атмосфера, коллектив, тренировки – все на высшем уровне. Сначала было довольно тяжеловато, но все понимаем: в первый день сбора немного входим в режим, но потом уже разогреваешься и чувствуешь себя с каждым днем все лучше и лучше.

Сначала позвонил шеф-скаут, предложил, спросил. Потом позвонил генеральный директор, предложил такой вариант – и я недолго колебался, потому что все подходило.

Сказали, что нужна такая человек, можно сказать, как я, и сказали, что будут рассчитывать, что надо поддерживать всех. И это очень подняло мне настроение, потому что понимаю, что хочется играть и прибавлять с каждым днем, неважно, сколько тебе лет, и стараться доказывать и помогать команде добиваться результатов, – рассказал Паламарчук.