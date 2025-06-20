Павел Василенко

Итальянский клуб Парма назначил нового тренера после того, как Кристиан Киву покинул скамейку запасных, чтобы возглавить Интер.

Новым тренером пармезанцев стал испанский специалист Карлос Куэста, который подписал двухлетний контракт.

Речь идет о 29-летнем тренере, который стал самым молодым тренером в истории Серии А и в настоящее время самым молодым главным тренером в одной из пяти лиг.

Куэста начал свою тренерскую карьеру в 2014 году в возрасте 19 лет в Атлетико Мадрид, где он был ассистентом в команде U17.

С 2018 по 2020 год он был помощником тренера команды Ювентус до 17 лет, а последние пять лет он был помощником тренера в Арсенале, где Микель Артета научил его практически всему, что он знает о тренерской работе.

На данный момент в составе Пармы пять игроков старше тренера, и самым опытным среди них является бывший представитель Боснии и Герцеговины 35-летний Милан Джурич.