Капитан Эвертона Шеймус Коулман продлил контракт с клубом еще на один сезон – новое соглашение действует до июня 2026 года.

Таким образом, 36-летний опытный игрок начнет свой 17-й сезон в составе «ирисок», продолжая укреплять свою легендарную репутацию в истории команды.

Приобретенный в январе 2009 года из ирландского клуба Слайго Роверс за символическую сумму 60 тысяч фунтов, Коулман стал настоящей иконой Гудисон Парк.

Сегодня он держит клубный рекорд по количеству матчей в Английской Премьер-лиге, ведь на его счету 369 поединков на высочайшем уровне.

В целом ирландский защитник провел за Эвертон 428 матчей во всех турнирах, что ставит его на 12-е место в рейтинге по количеству выступлений в истории клуба.

Ранее сообщалось, что Кайл Уокер хочет стать игроком Эвертона.