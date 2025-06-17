Вокер хочет перейти в Эвертон
35-летний футболист готов пополнить состав «ирисок»
около 2 часов назад
Кайл Уокер/фото: Ман Сити
Защитник Манчестер Сити Кайл Уокер близок к тому, чтобы продолжить карьеру в Эвертоне. Об этом сообщает журналист Экрем Конур.
По его информации, 35-летний футболист отдает приоритет однолетнему контракту с Эвертоном. Переговоры между сторонами начались еще тогда, когда Уокер выступал за Милан на правах аренды.
В то же время интерес к опытному защитнику сохраняет и Фенербахче, который все еще ждет окончательного решения игрока.
Во второй половине сезона 2024/25 Уокер провел 16 матчей за Милан, однако результативными действиями не отметился.
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