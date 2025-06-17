Защитник Манчестер Сити Кайл Уокер близок к тому, чтобы продолжить карьеру в Эвертоне. Об этом сообщает журналист Экрем Конур.

По его информации, 35-летний футболист отдает приоритет однолетнему контракту с Эвертоном. Переговоры между сторонами начались еще тогда, когда Уокер выступал за Милан на правах аренды.

В то же время интерес к опытному защитнику сохраняет и Фенербахче, который все еще ждет окончательного решения игрока.

Во второй половине сезона 2024/25 Уокер провел 16 матчей за Милан, однако результативными действиями не отметился.