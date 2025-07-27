Партнёр Лунина в Реале произвел крутое впечатление на Хаби Алонсо
На фоне слухов о трансфере
около 14 часов назад
Орельєн Тчуамені / Фото - IMAGO
Полузащитник Реала и сборной Франции Орельен Тчуамени стал любимцем нового главного тренера Хаби Алонсо.
Новый тренер "сливочных" восхищен игрой 24-летнего футболиста, что исключает вероятность продажи Тчуамени этим летом.
Орельен в сезоне 2024/25 провел 58 матчей в футболке Реала: 2 гола, 1 ассист. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.
Стадион Реала превращается в беспрецедентный инженерный проект.
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