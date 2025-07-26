Павел Василенко

Стадион «Сантьяго Бернабеу» клуба Реал Мадрид за последние годы превратился в беспрецедентный инженерный проект, в котором архитектура, технологии и зрелищность дополняют друг друга.

Отделочные работы внутри стадиона в основном завершены, и теперь основное внимание уделяется внешнему облику стадиона, пишет Marca в статье под заголовком «Преобразование «Бернабеу».

Фасад «Сантьяго Бернабеу» будет покрыт алюминиевой оболочкой, в которой разместятся 10 000 светодиодных RGB-ламп, благодаря чему стадион будет светиться, менять цвета и создавать динамические эффекты.

Часть светильников уже установлена на башнях Кастеллана и Конча Эспина, а первые тестовые образцы можно увидеть и за пределами стадиона.

Внешнее освещение также будет предотвращать рассеивание внутреннего света во время ночных матчей, параллельно ведется обслуживание подвижной конструкции крыши, на которой установлено освещение.

Внутри стадиона на трибунах будет установлено новое светодиодное кольцо, и планируется, что оно станет ключом к созданию полной визуальной синергии внутри «Сантьяго Бернабеу».

Светодиодное кольцо будет использоваться для отображения динамической графики, световых эффектов и рекламных сообщений, что еще больше усилит впечатление зрителя.