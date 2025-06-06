Перес колеблется насчет приобретения зоркого полузащитника, которого хочет видеть Алонсо в Реале.

Новый главный тренер мадридского Реала Хаби Алонсо выразил желание усилить команду звездным полузащитником.

Как сообщает DefensaCentral, Алонсо рекомендовал клубному руководству приобрести Мартина Субименди, однако пока что не получил одобрения от президента Флорентино Переса. Президент Реала колеблется, стоит ли активировать опцию выкупа хавбека, которая составляет 60 миллионов евро.

Перес вспоминает неудачный опыт с Асьером Ильяраменди, которого ранее также купили из Реал Сосьедад, но он не сумел оправдать ожидания в столице.

В текущем сезоне Субименди сыграл 48 матчей за Реал Сосьедад, забил дважды и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что трехкратный победитель Лиги чемпионов может покинуть Реал.