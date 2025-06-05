Трехкратный победитель Лиги чемпионов может покинуть Реал
Дани Себальос заинтересовал Бетис
около 12 часов назад
Дани Себальос/фото: Реал
Севильский Бетис проявляет интерес к полузащитнику мадридского Реала Дани Себальоса, сообщает El Gol Digital.
По данным источника, 28-летний игрок пока не принял окончательного решения относительно возможного ухода из королевского клуба. Однако нынешний тренер Реала Хаби Алонсо, как сообщается, оказывает давление, подталкивая футболиста к смене команды.
В сезоне 2024/25 Себальос провел 41 матч на клубном уровне, сделав два результативных паса. Transfermarkt оценивает стоимость трижды выигрывавшего Лигу чемпионов хавбека в 10 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что мадридский Реал стремится продать голкипера Андрея Лунина, несмотря на решение украинца остаться в клубе.