Трехкратный победитель Лиги чемпионов может покинуть Реал

Севильский Бетис проявляет интерес к полузащитнику мадридского Реала Дани Себальоса, сообщает El Gol Digital.

По данным источника, 28-летний игрок пока не принял окончательного решения относительно возможного ухода из королевского клуба. Однако нынешний тренер Реала Хаби Алонсо, как сообщается, оказывает давление, подталкивая футболиста к смене команды.

В сезоне 2024/25 Себальос провел 41 матч на клубном уровне, сделав два результативных паса. Transfermarkt оценивает стоимость трижды выигрывавшего Лигу чемпионов хавбека в 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что мадридский Реал стремится продать голкипера Андрея Лунина, несмотря на решение украинца остаться в клубе.