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Футзал. Чемпионат мира 2024. Мужчины. Квалификация. Украина - Косово

Петраков: «Было тяжело играть на выезде. Хочется провести поединки отбора дома»

Тренер сборной Украины – о сложном для команды 2022 году
Футбол Сборная Украины
09 октября 16:30
Петраков: «Было тяжело играть на выезде. Хочется провести поединки отбора дома»
Александр Петраков / Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал о настроении в команде после неудачи в Лиге наций. Слова специалиста передает пресс-служба УАФ.

Настроение очень хорошее. Было тяжело, мы играли на выезде.

Все ребята хотят, чтобы кончилась война и мы сыграли на своих стадионах. Хочется провести поединки отборочного турнира дома.

Также Петраков прокомментировал результаты жеребьевки Евро-2024.

Сергей Стаднюк
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Евро-2024 Александр Петраков

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