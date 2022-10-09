Как Украине попасть на Евро-2024 из группы смерти
Петраков: «Было тяжело играть на выезде. Хочется провести поединки отбора дома»
Тренер сборной Украины – о сложном для команды 2022 году
09 октября 16:30
Александр Петраков / Фото: УАФ
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал о настроении в команде после неудачи в Лиге наций. Слова специалиста передает пресс-служба УАФ.
Настроение очень хорошее. Было тяжело, мы играли на выезде.
Все ребята хотят, чтобы кончилась война и мы сыграли на своих стадионах. Хочется провести поединки отборочного турнира дома.
Также Петраков прокомментировал результаты жеребьевки Евро-2024.
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