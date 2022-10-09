Петраков: «Малиновский говорил, что очень хочет в соперники Италию»

Александр Петраков / Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал результаты жеребьевки отбора на Евро-2024. Слова специалиста передает пресс-служба УАФ.

Мои команды побеждали юношеские сборные Англии и Франции? Побеждали Англию в элит-раунде, обыграли Италию в полуфинале чемпионата мира U-20 в 2019 году.

Очень хорошо для ребят, у них есть возможность защитить честь нашей сборной, показать хорошую игру, порадовать наши ВСУ, всех людей в Украине. Борьба впереди, рук не опускаем. Мотивация будет на самом высоком уровне. Ребята и хотели таких соперников.

Малиновский говорил, что очень хочет в соперники Италию. Он играет в «Аталанте», Коваленко выступает за «Специю», может, еще кто-нибудь появится в Серии А… Играть против таких команд всегда интересно.