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Футзал. Чемпионат мира 2024. Мужчины. Квалификация. Украина - Косово

Петраков: «Малиновский говорил, что очень хочет в соперники Италию»

Тренер сборной Украины высказался по поводу жеребьевки отбора на Евро-2024
Футбол Сборная Украины
09 октября 16:16
Петраков: «Малиновский говорил, что очень хочет в соперники Италию»
Александр Петраков / Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал результаты жеребьевки отбора на Евро-2024. Слова специалиста передает пресс-служба УАФ.

Предыдущие поколения футболистов сборной являются для нас примером того, как противостоять таким сильным соперникам. Бояться никого не нужно. Сделаем все от нас зависящее.

Мои команды побеждали юношеские сборные Англии и Франции? Побеждали Англию в элит-раунде, обыграли Италию в полуфинале чемпионата мира U-20 в 2019 году.

Очень хорошо для ребят, у них есть возможность защитить честь нашей сборной, показать хорошую игру, порадовать наши ВСУ, всех людей в Украине. Борьба впереди, рук не опускаем. Мотивация будет на самом высоком уровне. Ребята и хотели таких соперников.

Малиновский говорил, что очень хочет в соперники Италию. Он играет в «Аталанте», Коваленко выступает за «Специю», может, еще кто-нибудь появится в Серии А… Играть против таких команд всегда интересно.

Напомним, Украина может пробиться на Евро, даже если не займет одно из первых двух мест.

Сергей Стаднюк
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