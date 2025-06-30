Полузащитник Динамо Александр Пихальонок рассказал о своих первых впечатлениях после начала летнего тренировочного сбора и поделился информацией о смене игрового номера.

«Немного устали, но на сборах это нормально. Подготовка продолжается, у нас впереди очень много работы. Уже ждем контрольных матчей, ведь уже соскучились по ним.

Честно говоря, думали, что в Австрии будет немного прохладнее. Но такое ощущение, что здесь намного теплее, чем в Киеве. Например, сегодня на солнце показывало 36-37 градусов... Но это сборы, все в порядке. Независимо от погоды, нужно подготовиться сначала к контрольным матчам, а через спарринги — и к официальным играм.

Успел перезагрузиться, так что готов работать. Сейчас усталость присутствует у всех, но решил немного раньше выйти из отпуска. Действительно, сборники присоединились позже, но, думаю, неделя — дней десять, и все будем уже в одинаковых физических кондициях.

Почему взял восьмой номер? Мне нравится этот номер. В Днепре-1 я так же сначала выступал под 76-м, а потом перешел на восьмой, также раньше в молодежных командах выступал под восьмым номером», — сказал Пихалёнок.