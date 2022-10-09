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Пиоли впервые в тренерской карьере обыграл Аллегри, было 14 поражений

«Милан» одолел «Ювентус»
Футбол Серия А (Италия)
09 октября 09:50
Пиоли впервые в тренерской карьере обыграл Аллегри, было 14 поражений
Фото: Sky Sports

«Милан» обыграл «Ювентус» (2:0) в матче 9 тура Серии А.

Это первая победа Стефано Пиоли над Массимилиано Аллегри в карьере. До этого Макс ни разу не проигрывал командам Пиоли.

Всего было 19 матчей между командами двух тренеров. Аллегри выиграл 14, а еще пять встреч завершились вничью, сообщает gazzetta.it.

До этого Пиоли обыгрывал «Ювентус», который тренировали Маурицио Сарри и Андреа Пирло.

Андрей Усмонов
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Теги

Милан Ювентус Массимилиано Аллегри Стефано Пиоли

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