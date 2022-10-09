Пиоли впервые в тренерской карьере обыграл Аллегри, было 14 поражений

«Милан» одолел «Ювентус»

Фото: Sky Sports

«Милан» обыграл «Ювентус» (2:0) в матче 9 тура Серии А.

Это первая победа Стефано Пиоли над Массимилиано Аллегри в карьере. До этого Макс ни разу не проигрывал командам Пиоли.

Всего было 19 матчей между командами двух тренеров. Аллегри выиграл 14, а еще пять встреч завершились вничью, сообщает gazzetta.it.

До этого Пиоли обыгрывал «Ювентус», который тренировали Маурицио Сарри и Андреа Пирло.