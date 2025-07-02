Победитель Евро-2020 оставил потенциального соперника Шахтера
Иммобиле в Бешикташе мы не увидим
40 минут назад
Нападающий Бешикташа Чиро Иммобиле достиг соглашения с стамбульским грандом о расторжении контракта, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
35-летний футболист после одного сезона в Турции решил вернуться на родину. В услугах экс-капитана Лацио заинтересована Болонья.
Стоит отметить, что Бешикташ является потенциальным соперником Шахтера в ЛЕ. если дончане пройдут Ильвес.
Иммобиле в сезоне 2024/25 провел за Бешикташ 41 матч: 19 голов, 4 ассиста.
Болонья завершила сезон на девятом месте в Серии А. Команда Винченцо Итальяно выиграла Кубок Италии, что означает, что она будет играть в Лиге Европы.