18 июня в швейцарском Ньоне прошло жеребьёвка второго квалификационного раунда Лиги Европы сезона 2025/26.

Донецкий Шахтёр, ставший обладателем Кубка Украины, начнёт путь в еврокубках с первого раунда квалификации Лиги Европы. На этом этапе соперником украинского клуба станет финская команда Ильвес из Тампере.

Если подопечные Арды Турана справятся с финнами, то в следующем раунде их будет ждать турецкий Бешикташ.

Для выхода в групповой этап Лиги Европы Шахтёру необходимо преодолеть четыре раунда отбора. В случае неудачи на любом из них, команда получит шанс продолжить выступления в Лиге конференций.

Матчи первого квалификационного этапа пройдут 10 и 17 июля. Вторая стадия квалификации запланирована на 24 и 31 июля.

Ранее стало известно, с кем встретится Динамо во втором квалификационном раунде отбора к ЛЧ.