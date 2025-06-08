Победитель Лиги чемпионов продолжает попытки подписать игрока сборной Украины, несмотря на неудачу с Канадой
Защитник не спас «сине-желтых» от четырех пропущенных мячей, однако забил сам
около 8 часов назад
ПСЖ продолжает попытки подписать защитника Борнмута и сборной Украины Илью Забарного. Об этом в соцсети X сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
Пари Сен-Жермен настаивает на подписании Ильи Забавного в качестве нового центрального защитника. Переговоры продолжаются.
Пока что соглашение с Борнмутом не достигнуто, хотя сам игрок заинтересован в переходе. В списке Луиша Кампуша [стратегический советник парижан, – прим.] в ПСЖ на это лето есть еще один центральный защитник.
Ранее сообщалось, что Борнмут хочет получить за игрока не менее 50 миллионов евро. Забарный сыграл 39 матчей за Борнмут в этом сезоне, сделав одну голевую передачу.
В данный момент Забарный находится в лагере сборной Украины. Команда с игроком в составе пропустила сразу четыре мяча от Канады в стартовом матче товарищеского турнира Canadian Shield (2:4). Однако центрбек забил мяч в конце и стал лучшим игроком «сине-желтых» в игре.
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