Сергей Стаднюк

ПСЖ продолжает попытки подписать защитника Борнмута и сборной Украины Илью Забарного. Об этом в соцсети X сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Пари Сен-Жермен настаивает на подписании Ильи Забавного в качестве нового центрального защитника. Переговоры продолжаются. Пока что соглашение с Борнмутом не достигнуто, хотя сам игрок заинтересован в переходе. В списке Луиша Кампуша [стратегический советник парижан, – прим.] в ПСЖ на это лето есть еще один центральный защитник. Фабрицио Романо

🚨🔴🔵 Paris Saint-Germain are insisting to get Ilya Zabarny as new centre back with talks underway.



No agreement yet with Bournemouth despite player being keen on the move.



There’s one more CB on Luis Campos list at PSG for this summer. 👀 pic.twitter.com/JpCkLA3M8O — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 8, 2025

Ранее сообщалось, что Борнмут хочет получить за игрока не менее 50 миллионов евро. Забарный сыграл 39 матчей за Борнмут в этом сезоне, сделав одну голевую передачу.

В данный момент Забарный находится в лагере сборной Украины. Команда с игроком в составе пропустила сразу четыре мяча от Канады в стартовом матче товарищеского турнира Canadian Shield (2:4). Однако центрбек забил мяч в конце и стал лучшим игроком «сине-желтых» в игре.