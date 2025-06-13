Житомирский клуб Полесье принял ключевое решение относительно вингера Бени Макуана, о чем сообщает ТаТоТаке.

Согласно информации, 22-летний игрок досрочно завершит аренду в черкасском ЛНЗ и вернется в Полесье. Изначально он должен был провести в аренде еще полгода, однако главный тренер житомирской команды Руслан Ротань выразил желание вновь видеть футболиста в своем распоряжении.

В прошлом сезоне Макуана принял участие в 13 матчах Украинской Премьер-лиги, где сумел отличиться одним голом. По оценке портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 500 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что Ротань хочет видеть в Полесье пятерых игроков Александрии.