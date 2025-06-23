Сергей Стаднюк

Житомирское Полесье отправилось на предсезонный сбор. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Новые подопечные Руслана Ротаня начинают этап подготовки к новому сезону с учебно-тренировочных сборов в Австрии. Команда проведет там несколько недель интенсивных тренировок и контрольных матчей под руководством нового тренерского штаба.

Путешествие к месту сборов началось с поездки в Варшаву, откуда футболисты и персонал на следующий день отправятся авиарейсом в Вену. В планах — напряженная работа перед началом нового сезона.

Состав, в котором Полесье отправилось на сбор, пока не назван. Названия команд, с которыми будут проведены контрольные матчи, объявят позже.

Ранее житомирский клуб усилился серебряным призером украинской Премьер-лиги.