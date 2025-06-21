Павел Василенко

Полесье официально объявило о переходе нападающего Александра Филиппова. Бывший форвард Александрии подписал с житомирским клубом контракт на два года.

Ранее Филиппов выступал в Украинской Премьер-Лиге за киевский Арсенал, Десну, Днепр-1 и Александрию. А также выступал за рубежом за Сент-Трюйден и Ригу.

В прошлом сезоне 32-летний игрок в составе Александрии забил 10 мячей и отдал две голевые передачи в 28 матчах.