Житомирское Полесье получило сразу три запроса на трансфер форварда Факундо Батисты. Интерес к 25-летнему уругвайцу проявляют сразу несколько клубов из Южной Америки – родной для игрока Пеньяроль, колумбийский Атлетико Насьональ и аргентинский Ланус. Об этом сообщает издание El Pais.

По информации источника, именно предложение от Атлетико Насьоналя выглядит наиболее перспективным и может привести к полноценному переходу Батисты к ближайшему трансферному окну.

В прошлом сезоне Полесье завершило чемпионат Украины с 48 очками и финишировало на четвертом месте в турнирной таблице УПЛ. В новом еврокубковом цикле команда Руслана Ротаня стартует со второго квалификационного раунда Лиги конференций.

Факундо Батиста принял участие в 15 матчах за житомирский клуб в сезоне 2024/25, забив семь голов и отметившись одной голевой передачей.

Ранее сообщалось, что Ротань хочет видеть пятерых футболистов Александрии в Полесье.