Ротань хочет видеть в Полесье пятерых игроков Александрии

Инсайдер назвал фамилии футболистов

около 1 часа назад

Ротань та Буткевич
Фото: ФК Полесье
Павел Василенко

Павел Василенко

Главный тренер житомирского Полесья Руслан Ротань определился с футболистами, которых хочет видеть в своей команде.

Журналист Игорь Бурбас сообщил, что бывший наставник Александрии попросил президента житомирского клуба Геннадия Буткевича подписать пятерых игроков перед стартом нового сезона: Георгия Ермакова (вратарь), Александр Мартынюк (защитник), Артем Шабанов (защитник), Владимир Шепелев (полузащитник) и Тедди Цара (вингер).

По итогам сезона 2024/25 Полесье набрало 48 очков и заняло четвертое место в итоговой турнирной таблице Украинской Премьер-лиги.

В следующем евросезоне житомирский коллектив представит Украину в Лиге конференций (второй квалификационный раунд).

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ПолесьеНовости СпортаПолесьеРуслан РотаньАлександрия

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