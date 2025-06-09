Ротань хочет видеть в Полесье пятерых игроков Александрии
Инсайдер назвал фамилии футболистов
около 1 часа назад
Фото: ФК Полесье
Главный тренер житомирского Полесья Руслан Ротань определился с футболистами, которых хочет видеть в своей команде.
Журналист Игорь Бурбас сообщил, что бывший наставник Александрии попросил президента житомирского клуба Геннадия Буткевича подписать пятерых игроков перед стартом нового сезона: Георгия Ермакова (вратарь), Александр Мартынюк (защитник), Артем Шабанов (защитник), Владимир Шепелев (полузащитник) и Тедди Цара (вингер).
По итогам сезона 2024/25 Полесье набрало 48 очков и заняло четвертое место в итоговой турнирной таблице Украинской Премьер-лиги.
В следующем евросезоне житомирский коллектив представит Украину в Лиге конференций (второй квалификационный раунд).