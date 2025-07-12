Сергей Стаднюк

Во втором контрольном матче с субботы, 12 июля, Полесье сыграло вничью с австрийским Штурмом.

Целых 800 зрителей стали свидетелями товарищеского матча. И хоть голов им увидеть не удалось, игра была довольно насыщенной.

Фаворит встречи не успевал за темпом в начале встречи, правда, команде Руслана Ротаня не удалось этим воспользоваться. Далее австрийцы уже собрались с силами, однако и они не смогли забить.

Обзор матча будет доступен позже в этой новости.

Контрольный матч

Штурм Грац – Полесье 0:0

Штурм: Бигнетти (46' Лоренц), Джонстон (60' Малич), Оерманн (46' Айву), Лавале (46' Гайдер), Шармер (60' Карич), Чуквуани (46' Станкович / 76' Бек), Хорват (60' Гиерлендер), Розга (60' Гедль), Китеишвили (60' Кайомбо), Ятта (60' Гргич), Бёвинг (46' Беганович)

Полесье (стартовый состав): Кудрик, Михайличенко, Бескоровайный, Чоботенко, Хадрой, Андриевский, Бабенко, Назаренко, Йосефи, Гонсалвеш, Гайдукчик.

В первой игре 12 июля Полесье вырвало ничью у чешского клуба на последней минуте.