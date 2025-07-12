Полесье вырвало ничью с Младой Болеслав на последней минуте
Вечером команду Ротаня ожидает еще один контрольный матч
около 1 часа назад
Житомирское Полесье продолжает летние сборы в Австрии и сегодня сыграло очередной контрольный матч. Команда Руслана Ротаня в драматическом стиле спаслась от поражения в поединке против чешской Млады Болеслав — 2:2.
Поединок начался активно, и уже на 8-й минуте соперник открыл счет усилиями Маречека. Однако Полесье быстро ответило — Александр Филиппов отличился на 12-й минуте.
В конце первого тайма чехи снова вышли вперед — забил Шевчик. Судьба встречи решилась в добавленное арбитром ко второму тайму время — житомиряне сумели снова сравнять счет. Борис Крушинский заработал пенальти, а Алексей Гуцуляк хладнокровно реализовал приговор с отметки — 2:2.
Стоит отметить, что уже сегодня вечером Полесье проведет еще один матч — в 17:30 команда встретится с Штурмом из австрийского Граца.
Контрольный матч
12 июля 2025 года, Австрия
Млада Болеслав – Полесье – 2:2
Голы: Маречек (8), Шевчик (42) — Филиппов (12), Гуцуляк (90+2, пен)
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