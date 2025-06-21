Полесье устроило Ротаню презентацию в присутствии СМИ
Новый наставник пообщался с представителями СМИ
8 минут назад
Руслан Ротань / Фото - ФК Полесье
В субботу, 21 июня, Руслан Ротань провел первую пресс-конференцию в качестве главного тренера Полесья.
В мероприятии также приняли участие спортивный директор житомирян Вячеслав Шевчук и директор по маркетингу, медиа и спонсорству Александр Денисов.
Также в медийном мероприятии принял участие крайний новичок Полесья Александр Филипов, который впервые появился на публике в качестве игрока житомирского клуба.
Руслан Ротань поделился последними новостями из лагеря команды перед отъездом на учебно-тренировочные сборы в Австрию, где команда будет готовиться к матчам 2 квалификационного раунда Лиги конференций.