СК Полтава на своем официальном сайте сообщил о расставании с четырьмя футболистами — команду покинули вратарь Богдан Васецкий, а также полузащитники Богдан Шмигельский, Владимир Тименко и Денис Червинский.

Причины ухода игроков не уточняются, однако именно эти четверо стали первыми, кто покинул коллектив после выхода клуба в Украинскую Премьер-лигу.

24-летний голкипер Васецкий присоединился к Полтаве летом 2023 года и провел три встречи, в которых пропустил четыре мяча. Полузащитник Шмигельский выступал за полтавчан с того же лета, перейдя из Скорука. Он отыграл 28 матчей и забил четыре гола.

28-летний Владимир Тименко провел за команду семь матчей, суммарно проведя на поле 86 минут. 27-летний Денис Червинский присоединился к клубу из Хуста летом 2024 года. За это время он сыграл четыре матча, отметился голом в поединке Кубка Украины против Металлиста 1925 и провел на поле 96 минут.

Ранее сообщалось, что УАФ окончательно закрыл вопрос о возможном лишении аттестата у СК Полтава.