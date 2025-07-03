Полтава объявила об уходе четырех футболистов
Новичок УПЛ начал работу над составом перед дебютом в УПЛ
около 1 часа назад
СК Полтава на своем официальном сайте сообщил о расставании с четырьмя футболистами — команду покинули вратарь Богдан Васецкий, а также полузащитники Богдан Шмигельский, Владимир Тименко и Денис Червинский.
Причины ухода игроков не уточняются, однако именно эти четверо стали первыми, кто покинул коллектив после выхода клуба в Украинскую Премьер-лигу.
24-летний голкипер Васецкий присоединился к Полтаве летом 2023 года и провел три встречи, в которых пропустил четыре мяча. Полузащитник Шмигельский выступал за полтавчан с того же лета, перейдя из Скорука. Он отыграл 28 матчей и забил четыре гола.
28-летний Владимир Тименко провел за команду семь матчей, суммарно проведя на поле 86 минут. 27-летний Денис Червинский присоединился к клубу из Хуста летом 2024 года. За это время он сыграл четыре матча, отметился голом в поединке Кубка Украины против Металлиста 1925 и провел на поле 96 минут.
Ранее сообщалось, что УАФ окончательно закрыл вопрос о возможном лишении аттестата у СК Полтава.