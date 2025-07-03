Генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко рассказал о ситуации вокруг аттестационных документов СК Полтава для участия в новом сезоне УПЛ. Его слова приводит Tribuna.

Клуб предоставил не совсем корректные документы, и специалист, который давал отчет, я считаю, допустил ошибку. Сейчас по этому поводу у нас внутри ведется расследование причин этой ошибки, была ли она механической.

Потому что я сам смотрел все те документы и понимаю, что если бы я не знал уже после этого всех подводных камней, я не знаю, какой бы я вывод как юрист дал относительно того, соответствуют документы действительности или нет. Сейчас уже легко делать вывод, когда мы понимаем, что Ворскла предоставила письмо, что они не давали согласия на стадион.

Эта история рассматривается в КДК, и если там были попытки каким-то образом ввести в заблуждение должностных лиц из УАФ или Комитет по аттестации клубов, соответствующие лица, которые это делали, будут привлечены к ответственности за эти действия.

Но это точно не тот вопрос, который влияет на спортивный принцип и на возможность или невозможность клуба участвовать в соревнованиях. Комитет предоставил возможность клубу предоставить соответствующие документы, которые дал исправить, которые соответствуют требованиям.

А по тому делу сейчас продолжается производство в КДК, и мы ожидаем объяснения от работника, который предоставил свой вывод. Когда закончится производство, думаю, что мы прокомментируем, дадим понять, в чем там была проблема.