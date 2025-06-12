Полузащитник Шахтера заинтересовал Трабзонспор
Артем Бондаренко может на правах аренды присоединиться к турецкому клубу
37 минут назад
Один из лидеров донецкого Шахтёра Артем Бондаренко может сменить клубную прописку летом.
По информации турецкого издания Günebakış, полузащитник уже давно привлекает внимание Трабзонспора. В последние два трансферных окна представители турецкого клуба пытались договориться с Шахтёром о полноценном переходе, однако достичь соглашения не удалось.
Теперь в Трабзонспоре решили изменить стратегию и летом планируют выйти на переговоры по аренде 24-летнего хавбека.
В текущем сезоне Бондаренко провел 41 матч за Шахтёр во всех соревнованиях, отметившись 12 голами и восемью ассистами. Его контракт с донецким клубом рассчитан до конца 2028 года, а Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.
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