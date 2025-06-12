Один из лидеров донецкого Шахтёра Артем Бондаренко может сменить клубную прописку летом.

По информации турецкого издания Günebakış, полузащитник уже давно привлекает внимание Трабзонспора. В последние два трансферных окна представители турецкого клуба пытались договориться с Шахтёром о полноценном переходе, однако достичь соглашения не удалось.

Теперь в Трабзонспоре решили изменить стратегию и летом планируют выйти на переговоры по аренде 24-летнего хавбека.

В текущем сезоне Бондаренко провел 41 матч за Шахтёр во всех соревнованиях, отметившись 12 голами и восемью ассистами. Его контракт с донецким клубом рассчитан до конца 2028 года, а Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Наполи достигнул принципиального согласия с Георгием Судаковым.