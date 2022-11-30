Определились еще две пары 1/8 финала чемпионата мира-2022
Попали под каток и выжили. Обзор матча Польша – Аргентина
Месси и компания не сумели забить более двух мячей. Шченсны тащил все, что мог
01 декабря 00:41
Фото - AFP
В заключительном туре группового этапа чемпионата мира-2022 сборная Польши уступила Аргентине (0:2). Но такая разница мячей позволила Левандовски и компании пробиться в плей-офф.
Вашему вниманию обзор матча.
Напомним, определились еще две пары 1/8 финала чемпионата мира-2022.
Комментарии 0