После матча с Бельгией тренер сборной Хорватии назвал своего защитника лучшим в мире

«Клетчатые» прошли в плей-офф

Златко Далич / Фото: FIFA

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал ничью с Бельгией (0:0) в 3-м туре ЧМ-2022, по итогам которой его команда вышла в плей-офф турнира. Его цитирует пресс-служба FIFA.

– Кто был лучшим в составе Хорватии?

– Я бы не стал кого-то выделять, мы были командой. Перишич спас нас, Модрич отработал сзади.

Гвардиол – лучший центральный защитник в мире. Он играет так зрело. Потрясающе! Он с таким изяществом контролирует мяч.



Обзор матча Хорватия – Бельгия.