Знаменитый американский баскетболист: «Мы надерем задницу Нидерландам на ЧМ-2022»
После матча с Бельгией тренер сборной Хорватии назвал своего защитника лучшим в мире
«Клетчатые» прошли в плей-офф
01 декабря 22:26
Златко Далич / Фото: FIFA
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал ничью с Бельгией (0:0) в 3-м туре ЧМ-2022, по итогам которой его команда вышла в плей-офф турнира. Его цитирует пресс-служба FIFA.
– Кто был лучшим в составе Хорватии?
– Я бы не стал кого-то выделять, мы были командой. Перишич спас нас, Модрич отработал сзади.
Гвардиол – лучший центральный защитник в мире. Он играет так зрело. Потрясающе! Он с таким изяществом контролирует мяч.
Обзор матча Хорватия – Бельгия.Итоги группы F на ЧМ-2022.
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