Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Сейчас в эфире
22:00
live
Информационный марафон
21:50
Текбол. Чемпионат мира. Германия

После матча с Бельгией тренер сборной Хорватии назвал своего защитника лучшим в мире

«Клетчатые» прошли в плей-офф
Футбол Чемпионат мира по футболу
01 декабря 22:26
После матча с Бельгией тренер сборной Хорватии назвал своего защитника лучшим в мире
Златко Далич / Фото: FIFA

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал ничью с Бельгией (0:0) в 3-м туре ЧМ-2022, по итогам которой его команда вышла в плей-офф турнира. Его цитирует пресс-служба FIFA.

– Кто был лучшим в составе Хорватии?

– Я бы не стал кого-то выделять, мы были командой. Перишич спас нас, Модрич отработал сзади.

Гвардиол – лучший центральный защитник в мире. Он играет так зрело. Потрясающе! Он с таким изяществом контролирует мяч.

Обзор матча Хорватия – Бельгия.

Итоги группы F на ЧМ-2022.
Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

сборная Хорватии (футбол) Златко Далич

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

X-Video:

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Марокко – на первом месте, неожиданный вылет Бельгии. Итоги группы F на ЧМ-2022
Марокко – на первом месте, неожиданный вылет Бельгии. Итоги группы F на ЧМ-2022
Футбол Чемпионат мира по футболу
01 декабря 22:00
Как Бельгия вылетела из ЧМ-2022. Обзор матча
Как Бельгия вылетела из ЧМ-2022. Обзор матча
Футбол Чемпионат мира по футболу
01 декабря 21:45
Вторая команда планеты сенсационно вылетела с чемпионата мира-2022
Вторая команда планеты сенсационно вылетела с чемпионата мира-2022
Футбол Чемпионат мира по футболу
01 декабря 19:16
ЧМ-2022. Хорватия сыграла вничью с Бельгией. Как это было
ЧМ-2022. Хорватия сыграла вничью с Бельгией. Как это было
Футбол Чемпионат мира по футболу
01 декабря 17:45
Далич: «С Бельгией не будем играть на ничью»
Далич: «С Бельгией не будем играть на ничью»
Футбол Чемпионат мира по футболу
29 ноября 10:10
Защитник сборной Хорватии: «россия – большая команда. Жаль, что этих ребят нет на ЧМ-2022»
Защитник сборной Хорватии: «россия – большая команда. Жаль, что этих ребят нет на ЧМ-2022»
Футбол Чемпионат мира по футболу
28 ноября 14:45

Новости: Футбол

Ван Гал: «Дам игрокам выходной, лишь бы не мусолить им глаза»
Ван Гал: «Дам игрокам выходной, лишь бы не мусолить им глаза»
Чемпионат мира по футболу
22:21
Вернидуб назвал причину стартового провала «Кривбасса» под его руководством
Вернидуб назвал причину стартового провала «Кривбасса» под его руководством
Украинская Премьер-лига
21:57
Легенда! Месси провел 1000-й матч в карьере
Легенда! Месси провел 1000-й матч в карьере
Чемпионат мира по футболу
21:30
Дешам: «Польша любит терпеть, не стоит сосредотачиваться на одном Левандовски»
Дешам: «Польша любит терпеть, не стоит сосредотачиваться на одном Левандовски»
Чемпионат мира по футболу
21:20
ЧМ-2022. Аргентина – Австралия. Онлайн трансляция
LIVE ЧМ-2022. Аргентина – Австралия. Онлайн трансляция
Чемпионат мира по футболу
21:10
Главный союзник Украины вылетел на первой же стадии плей-офф. Обзор матча Нидерланды – США
Главный союзник Украины вылетел на первой же стадии плей-офф. Обзор матча Нидерланды – США
Чемпионат мира по футболу
20:52
Турецкий клуб не ведет переговоров с «Динамо» по Беседину
Турецкий клуб не ведет переговоров с «Динамо» по Беседину
Украинская Премьер-лига
20:41
Маркевич намекнул, что сборная Украины выступила бы на ЧМ-2022 не хуже Уэльса
Маркевич намекнул, что сборная Украины выступила бы на ЧМ-2022 не хуже Уэльса
Сборная Украины
20:22
«Днепр-1» не будет обращать внимания на предложения по Довбыку в 7 – 8 миллионов евро
«Днепр-1» не будет обращать внимания на предложения по Довбыку в 7 – 8 миллионов евро
Украинская Премьер-лига
20:10
Все новости

Популярные новости

Источник: Украинцев лишат света ради залога за генерального секретаря УАФ
Источник: Украинцев лишат света ради залога за генерального секретаря УАФ
Футбол Сборная Украины
29 ноября 02:21
23
«Это меня убило». Джошуа рассказал, кого будет поддерживать в поединке Усик – Фьюри
«Это меня убило». Джошуа рассказал, кого будет поддерживать в поединке Усик – Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
27 ноября 15:27
«Помолился с ФСБшниками?». Ломаченко окончательно похоронил свою репутацию для украинских фанатов
«Помолился с ФСБшниками?». Ломаченко окончательно похоронил свою репутацию для украинских фанатов
Бокс Профессиональный бокс
02 декабря 23:28
4
Камбосос сделал прогноз на бой Ломаченко – Хэйни
Камбосос сделал прогноз на бой Ломаченко – Хэйни
Бокс Профессиональный бокс
28 ноября 23:39
Диллиан Уайт назвал главного обманщика не только в боксе, но и в мировом спорте
Диллиан Уайт назвал главного обманщика не только в боксе, но и в мировом спорте
Бокс Профессиональный бокс
26 ноября 15:33
Ломаченко опубликовал фото из Киево-Печерской Лавры
Ломаченко опубликовал фото из Киево-Печерской Лавры
Бокс Профессиональный бокс
02 декабря 23:07
1
Все новости