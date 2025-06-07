Поворознюк впервые отреагировал на вылет Ингульца в Первую лигу

Владелец клуба сделал заявление

около 6 часов назад

Олександр Поворознюк / Фото - ФК Інгулець
Фото: ФК Ингулец
Павел Василенко

Павел Василенко

Президент петровского Ингульца Александр Поворознюк на собственном YouTube-канале высказался о выступлении команды в завершившемся сезоне.

«Вылетел Ингулец в Первую лигу... У нас было две игры, которые судили честно, все остальные – нас просто "убивали". Если Ингулец не нужен в УПЛ, да ради Бога, мы будем играть в Первой лиге. Я делаю это для людей, у меня есть детская школа, где занимаются шесть возрастных групп, у меня в Петровом шесть стадионов.

Я никуда не уехал, у меня нет никаких офшоров, есть только дом, и не один, в Закарпатье, но такое отношение к нам... Говорят, Павелко был плохой, он воровал, но сейчас во время войны зарплата Шевченко, по информации Игоря Бурбаса, составляет 3,5 млн. О чем можно говорить?»

Ингулец в сезоне 2024/25 набрал 24 очка в 30 проведенных матчах.

Команда Василия Кобина продержалась в УПЛ один сезон. Следующую кампанию Ингулец проведет в Первой лиге.

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