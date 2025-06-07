Поворознюк впервые отреагировал на вылет Ингульца в Первую лигу
Владелец клуба сделал заявление
около 6 часов назад
Президент петровского Ингульца Александр Поворознюк на собственном YouTube-канале высказался о выступлении команды в завершившемся сезоне.
«Вылетел Ингулец в Первую лигу... У нас было две игры, которые судили честно, все остальные – нас просто "убивали". Если Ингулец не нужен в УПЛ, да ради Бога, мы будем играть в Первой лиге. Я делаю это для людей, у меня есть детская школа, где занимаются шесть возрастных групп, у меня в Петровом шесть стадионов.
Я никуда не уехал, у меня нет никаких офшоров, есть только дом, и не один, в Закарпатье, но такое отношение к нам... Говорят, Павелко был плохой, он воровал, но сейчас во время войны зарплата Шевченко, по информации Игоря Бурбаса, составляет 3,5 млн. О чем можно говорить?»
Ингулец в сезоне 2024/25 набрал 24 очка в 30 проведенных матчах.
Команда Василия Кобина продержалась в УПЛ один сезон. Следующую кампанию Ингулец проведет в Первой лиге.