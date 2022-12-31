Президент «Днепра-1»: «Не надо искать «зраду» там, где ее нет»

Юрий Береза / Фото: СК Днепр-1

Почетный президент «Днепра-1» Юрий Береза поделился мнением о необходимости проведения чемпионата во время войны. Слова руководителя клуба передает пресс-служба.

Так для них это наказание, а мы что сами себя должны наказывать – чтобы наши футболисты нигде не играли, не выходили на международные соревнования? И другая сторона дела: заиграли наши молодые футболисты. Практически во всех командах сегодня раздаются наши фамилии, легионеров очень мало. Для украинцев появилось больше шансов.

Не надо искать зраду там, где ее нет. Считаю, что чемпионат нужно проводить, а представители Украины должны играть в еврокубках. Это флаг Украины, и нужно делать все возможное, чтобы поднимать его не с опущенными глазами, а с гордо поднятой головой, чтобы раздавался гимн Украины. Любое появление на международной арене идет на пользу воюющей Украины. Другое дело, если бы была полностью разрушена инфраструктура и не было где играть. Но ведь есть минимально страдающие регионы – так почему не играть?