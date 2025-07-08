Почетный президент Ворсклы Константин Жеваго сообщил, что клуб продолжит заниматься развитием женской команды, которая является действующим чемпионом и обладателем Кубка Украины. Слова бизнесмена передает пресс-служба полтавчан.

Развитие женской команды – важная составляющая стратегии клуба. Мы чрезвычайно гордимся достижениями женской команды ФК Ворскла – золотым дублем в этом сезоне: победой в чемпионате и Кубке Украины. Команда уже проходит квалификацию в женскую Лигу чемпионов УЕФА, что подчеркивает не только престиж клуба, но и укрепляет имидж Украины на международной арене и добавляет нам рейтинговых баллов в таблице коэффициентов УЕФА.

Мы искренне благодарны футболисткам и тренерскому штабу за преданность и упорный труд. Безусловно, мы и дальше будем поддерживать и развивать как женскую команду, так и женский футбол в регионе и всей стране.