Президент Комо – о Фабрегасе: «Фабрегас не покинет клуб»

Президент итальянского клуба Комо Мирван Суварсо заверил, что наставник команды Сеск Фабрегас не покинет свою должность этим летом, несмотря на активный интерес со стороны миланского Интера. Об этом сообщает портал Джанлуки Ди Марцио.

«У нас долгосрочный проект. В ближайшие несколько сезонов он будет вращаться вокруг Фабрегаса. Сеск не покинет клуб», — заявил Суварсо.

Стоит напомнить, что под руководством Фабрегаса Комо сумел занять второе место в Серии B в прошлом году, а уже в этом сезоне команда достойно выступила в высшем дивизионе Италии, финишировав на десятом месте.

Ранее сообщалось, что Комо не отпускает Фабрегаса в Интер.