Официально. Групповой этап чемпионата мира-2022 окончен
Определились все пары 1/8 финала чемпионата мира-2022
В каждом противостоянии есть фаворит и андердог
02 декабря 23:59
Фото - AFP
Групповой этап чемпионата мира-2022 в Катаре завершен. Таким образом, сформировались все пары 1/8 финала турнира.
Матчи плей-офф стартуют уже завтра, 3 декабря.
ЧМ-2022, 1/8 финала
Нидерланды – США, 03.12
Аргентина – Австралия, 03.12
Англия – Сенегал, 04.12
Франция – Польша, 04.12
Япония – Хорватия, 05.12
Бразилия – Южная Корея, 05.12
Марокко – Испания, 06.12
Португалия – Швейцария, 06.12
Напомним, ни одна сборная не набрала 9 очков на групповом этапе ЧМ-2022.
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