Президент Кудривки рассказал, где команда планирует проводить свои домашние матчи в УПЛ.

Команда из Черниговщины дебютирует в элитном дивизионе

1 день назад

Кудрівка
Фото: ФК Кудривка
Павел Василенко

Павел Василенко

Президент ФК Кудривка Роман Солодаренко в интервью сайту «Украинский футбол» рассказал, где команда планирует играть свои домашние матчи в УПЛ.

«Пока неизвестно, но этим вопросом мы уже начали активно заниматься. Немного подождите и вскоре мы сообщим, в каком городе и на какой арене будем играть в УПЛ номинально домашние игры первого круга. Вариантов несколько, но не Буча.

Вы всё правильно сказали: тамошний стадион не подходит под требования УПЛ. И в соседнем Ирпене нет хорошей, современной арены. Да и в Чернигове, который ближе всего к Кудривке из крупных городов, тоже…»

Кудривка в прошлом сезоне стала четвертой в Чемпионской группе Первой лиги.

Клуб из Черниговщины впервые в истории вышел в УПЛ.

Поделиться

Kudrivka-NyvaНовости СпортаКудровка

Материалы по теме

Баранов22

Тренер Кудровки после выхода в УПЛ имел что сказать хейтерам

3 дня назад

Артем Лєгостаєв / Фото - ФК Кудрівка

В Кудровке выразили сожаление по поводу вылета Ворсклы из УПЛ

4 дня назад

Роман Льопка / Фото - ФК Кудрівка

Вратаря Кудровки на совершение сенсации с Ворсклой настроила легенда украинского футбола

4 дня назад

Кудрівка

Кудрявка извинилась за скандальное празднование выхода в УПЛ. Что произошло?

4 дня назад