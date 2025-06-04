Президент Кудривки рассказал, где команда планирует проводить свои домашние матчи в УПЛ.

Президент ФК Кудривка Роман Солодаренко в интервью сайту «Украинский футбол» рассказал, где команда планирует играть свои домашние матчи в УПЛ.

«Пока неизвестно, но этим вопросом мы уже начали активно заниматься. Немного подождите и вскоре мы сообщим, в каком городе и на какой арене будем играть в УПЛ номинально домашние игры первого круга. Вариантов несколько, но не Буча.

Вы всё правильно сказали: тамошний стадион не подходит под требования УПЛ. И в соседнем Ирпене нет хорошей, современной арены. Да и в Чернигове, который ближе всего к Кудривке из крупных городов, тоже…»